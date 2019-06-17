النصر يعلق على تحول الحكمة الى المعارض في البرلمان

2019/06/17 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق علق ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ،اليوم الاثنين، على اعلان تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم المعارضة السياسية.وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد في بيان تلقته “يس عراق”، اننا “نرحب بخيار تيار الحكمة، واعتباره قوة لموقفنا بتبني (المعارضة التقويمية) للحكومة، أي قبل إعلان الحكمة بثلاثة أيام، خصوصا ان المعارضة تحتاج إلى جبهة سياسية عريضة ومسؤولة […]

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