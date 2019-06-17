المركزي: الكتلة النقدية خارج البنوك تبلغ اكثر من 39 ترليون دينار

2019/06/17 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف البنك المركزي العراقي، الاثنين، عن كمية الكتلة النقدية خارج البنوك العراقية، مشيرا اعلى انها تبلغ اكثر من 39 ترليون دينار.

وقال البنك في احصائية رسمية له اطلعت عليها السومرية نيوز إن "كمية العملة خارج البنوك بلغت خلال كانون الثاني من عام 2019 بـ 39 ترليون و796 مليار و700 مليون دينار"، مبينا ان "هذه الكمية انخفضت عن شهر كانون الاول من عام 2018 الذي بلغت فيه 40 ترليون و498مليار و67 مليون دينار".

واضاف البنك ان "اعلى مستوى لكمية العملة خارج البنوك خلال الثلاث سنوات الماضية كانت في شهر كانون الاول عام 2016 حيث بلغت 42 ترليون و75 مليار دينار، في حين بلغت اقل مستوى لكمية العملة خلال كانت في شهر شباط من عام 2004 والتي بلغت 5 ترليونات و431 مليون دينار".وطرح البنك المركزي في 2011 مشروع حذف الاصفار من اجل هيكلة العملة والتي اعتبرها البنك بانها ستنقل العراق من بلد الترليونات الى المليارات، الى ان المشروع لاقى اعتراضا كبيرا من قبل المختصين والسياسيين في البرلمان.

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