 نائب يطالب اللجان التحقيقية بتشخيص الحرائق المفتعلة للأراضي المنجزة الحصاد

2019/06/17 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الاثنين، اللجان التحقيقية بتشخيص الحرائق المفتعلة من قبل بعض الفلاحين في المساحات التي تم حصادها, فيما اشار إلى “ضعف اداء الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في اجراءتها لمنع امتداد الحرائق لمساحات واسعة .وقال عليوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” ظاهرة مسلسل الحرائق سواء كانت غير مقصودة […]

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