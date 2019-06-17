رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز الجديد يتسلم مهام عمله

2019/06/17 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في جامعة البصرة للنفط والغاز مراسم تسنم الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي مهامه كرئيس للجامعة خلفا للدكتور عباس حافظ عباس .واكد الكعبي عقب تسنمه منصب رئيس الجامعة بحضور اعضاء مجلس الجامعة ، انه على اكمل الاستعداد للنهوض بالواقع العلمي والإداري للجامعة في الفترة المقبلة وعلى وفق استراتيجية هادفة من شأنها ان ترتقي بعمل […]

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