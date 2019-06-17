هيئة الحشد الشعبي في البصرة تنظم حملة لدعم شريحة العمال والموظفين الخدميين( صور)

2019/06/17 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت هيئة الحشد الشعبي في البصرة، الاثنين، حملة معنوية لدعم العمال والموظفين الخدميين .وقال موفدنا انه" تزامنا مع أيام انطلاق الفتوى المباركة والذكرى الخامسة لتأسيس الحشد الشعبي نظم مكتب الحشد في البصرة حملة دعم معنوي لشريحة العمال والموظفين الخدميين الذين يسهمون بجعل مدينتنا الحبيبة البصرة الفيحاء أكمل وأجمل", لافتا الى ان "المكتب قدم هدايا ...

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