2019/06/17 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى المنتخب الأرجنتيني هزيمة قاسية أمام نظيره الكولومبي، بهدفين دون رد، في مستهل مشوار الفريقين في بطولة كوبا أمريكا 2019.وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن ليونيل ميسي نجم راقصي التانجو أصبح أكثر نضجًا في الفترة الأخيرة، موضحة أن البرغوث يلعب دورًا قياديًا داخل وخارج الملعب.وأوضحت أن ميسي خرج للحديث مع وسائل الإعلام عقب الهزيمة أمام كولومبيا،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسي يرفض الانهيار رغم صدمة الأرجنتين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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