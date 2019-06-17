2019/06/17 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أجلت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية قانون مجلس ‏القضاء الاعلى إلى الثاني من الشهر المقبل.‏ وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت “خطوة برس” إن “المحكمة ‏الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ‏ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل دعوى الطعن بقانون مجلس القضاء الاعلى إلى الشهر المقبل وكالة خطوة برس.

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