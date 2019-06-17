2019/06/17 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 16 'إرهابياً' بضربة جوية في نينوى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 16 'إرهابياً' بضربة جوية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).