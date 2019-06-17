ماذا قال مسرور البارزاني بعد اجتماعه مع الاتحاد؟

2019/06/17 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف رئيس حكومة اقليم كردستان المكلف مسرور البارزاني، الاثنين، اجتماعه مع الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية بـ”الايجابي”، فيما دعا الاتحاد تطبيق الاتفاقيات السابقة مع الديمقراطي الكردستاني.وقال البارزاني في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بقيادة الاتحاد تابعته /المعلومة/ ان “الاجتماع كان ايجابيا ونحن بانتظار اسماء المرشحين للحكومة الجديدة”.من جانبه اكد عضو المكتب السياسي للاتحاد […]

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