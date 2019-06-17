مسرور بارزاني يمنح حزبا وزارة في الحكومة الجديدة للاقليم وينفي شرطا للاتحاد الوطني

2019/06/17 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاثنين ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني سيشغل منصب وزير الشهداء والمؤنفلين في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع السكرتير العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود اليوم بالسليمانية، "زرنا الاتحاد الوطني الكوردستاني، والمكتب السياسي للاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني للتباحث حول تشكيل الكابينة الحكومية التاسعة لكوردستاني ولكي يقدم الحزب الاخير مرشحا لتسنم منصب وزير".

واردف بالقول ان "الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني سيحصل على منصب وزير الشهداء والمؤنفلين ونتمنى الموفقية والنجاح له"

ونفى بارزاني في الوقت ذاته اشتراط الاتحاد الوطني الكوردستاني تسوية ملف محافظ كركوك قبل تشكيل الحكومة الجديدة للاقليم.

وبما يخص حلول العطلة التشريعية لبرلمان كوردستان التي من المقرر ان تبدأ مطلع شهر تموز المقبل قال بارزاني "سنسعى الى تقديم الحكومة قبل موعد العطلة التشريعية وفي حال حدوث اي مشكلة او عرقلة فاننا سنتحدث مع البرلمان لتمديد عمل فصله التشريعي الحالي".

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