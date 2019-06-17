2019/06/17 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم العراق كخامس اسوأ دولة بحصوله على المركز 159 من بين 163 دولة في المؤشر السنوي للسلام والامان العالمي 2019 الصادر عن معهد الدراسات في سيدني .العراق كان يشغل المركز السادس ( العام الماضي ) بترتيب 158 بين 163 دولة … 2019 : ايسلندا اولاً نيوزيلندا ثانياً البرتغال ثالثاً النمسا رابعاً أفغانستان الأولى كأسوء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يفتقر للأمن والسلام ..



وترتيبه خامس أسوء دولة عالمياً +(صور) النعيم نيوز.

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