2019/06/17 | 15:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكوادر العراقية تتسلم إدارة سد الموصل بعد انتهاء أعمال الصيانة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3cg_hNVAFkQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكوادر العراقية تتسلم إدارة سد الموصل بعد انتهاء أعمال الصيانة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكوادر العراقية تتسلم إدارة سد الموصل بعد انتهاء أعمال الصيانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).