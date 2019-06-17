2019/06/17 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس اعلنَ قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، اليوم الاثنين، عن الاطاحة باخطر خلية لداعش الارهابي نفذت جرائمها في بغداد وديالى.وقال العبادي في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بعد ورود معلومات عن وجود خلية ارهابية، وباعتراف احد الموقوفين في ديالى، تم تشكيل فريق امني مختص من قبل الاستخبارات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة باخطر خلية ارهابية نفذت جرائمها في بغداد وديالى وكالة خطوة برس.

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