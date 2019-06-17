2019/06/17 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – ديالى

أعلنت وزارة الدفاع، عن تأمين الطريق الرابط بين ابي صيدا ومنطقة شيخي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.





وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تعلن تأمين طريق مهم لمنع تسلل الإرهابيين في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تعلن تأمين طريق مهم لمنع تسلل الإرهابيين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).