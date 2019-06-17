اللون الاخضر يخيم على جلسة تداول الاثنين

2019/06/17 | 15:16

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفع مؤشر البورصة في جلسة، الاثنين، بنسبة 0.20% عند 495.17 نقطة.

بلغ عدد الاسهم المتداولة 1,5 مليار سهم بقيمة 1,3 مليار دينار.

12 سهم قادت المؤشر نحو الارتفاع تقدمها أسهم المعدنية والدراجات بـ 7.45% وأسهم مصرف بغداد بـ 2.70%.

ولم يخلُ المؤشر من الشركات الخاسرة، إذ بلغت ثمان شركات تقدمها اسهم صناعات الاثاث المنزلي بـ 19.12% وأسهم الامين للاستثمارات العقارية بـ7.14%.

وتصدرت أسهم المصرف الوطني، تداولات من حيث عدد الاسهم المتداولة، بتداولها 780,1 مليون سهم.

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