الإعلام الأمني: جهاز الأمن الوطني اجهض ما تسمى بغزوة رمضان الإرهابية من خلال تنفيذ عملية صيد الضباع الاستثنائية

2019/06/17 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الامن الوطني عن تمكنه من اجهاض ما تسمى بغزوة رمضان الارهابية من خلال تنفيذ عملية صيد الضباع الاستثنائية.

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