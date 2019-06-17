2019/06/17 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، على انه تم الاتفاق على تحديد العشرين من نيسان المقبل موعداً لاجراء انتخابات مجالس المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: الاتفاق على تحديد العشرين من نيسان المقبل موعداً لاجراء انتخابات مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات: الاتفاق على تحديد العشرين من نيسان المقبل موعداً لاجراء انتخابات مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).