شهادات عن دور الحكومة في تعميق الفساد

2019/06/17 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عزيز الخزرجي… بغض النظر عن الأموال و الهبات و الرواتب التي منحتها الحكومة العراقية الحالية للبرزانيين؛ هناك فساد عظيم ينخر في العمق العراقي على كل صعيد و ستظهر عاهاته في بضع سنين ..لا أكثر ..كل هذا لأجل أن يبقى رئيس الوزراء في منصبه.بغض النظر عن كل هذا ..اتهم النائب […]

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