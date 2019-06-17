الكربولي يهاجم الكهرباء مجدداً: وزارة العذاب الوطنية

2019/06/17 | 15:20

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الاثنين، أن وزير الكهرباء سعى الى الوزارة “بمحض...

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