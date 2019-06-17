خطأ غير مقصود يعرض إلهام شاهين لموجة سخرية قاسية

2019/06/17 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت النجمة المصرية إلهام شاهين لموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خطأ ارتكبته في منشور من حفل تكريمها من قبل مؤسسة “سيدة الأرض” الفلسطينية وحصولها على لقب “سفيرة الأرض”.

ووقعت النجمة المصرية في خطأ غير متوقع من خلال نشرها مجموعة من الصور من حفل التكريم وتركت تعليقاً على الرابط قالت فيه: “الكلمة أقوى من أي سلاح القدس عربية فلسطينية وستظل وسنعود لها بإذن الله”، وأضافت معها ايموجي ورود وعلم السودان بدلاً من علم فلسطين.

وبعدما انهالت عليها التعليقات الساخرة تنبهت للأمر، متهمين اياها بعدم التمييز بين أعلام الدول، وزادت شاهين الأمور سوءاً حين قامت بتصحيح العلم فوضعت واستبدلته بالعلم الاردني الذي يشبه الى حدّ كبير علم الدولة الفلسطينية، مع فارق النجمة، مازاد السخرية عليها، لحين غيرته بافعل ووضعت العلم الصحيح.

يُذكرأن المؤسسة كرمت شاهين في دورتها 88 ومنحتها لقب “سفيرة سيدة الأرض”، وخاتماً يحمل صورة 8 معالم من فلسطين التاريخية، لدورها في تجميع الجهد العربي لدعم القضايا والمبادرات الإنسانية على حد زعم المؤسسسة، وذلك من قبل وفد فلسطيني تحت قيادة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كمال الحسيني.



وجرت الاحتفالية في أحد فنادق القاهرة، لتعذر إحيائها في فلسطين.

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