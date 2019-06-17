مسؤولون امريكان يناقشون ارسال مزيد من القوات الى الشرق الاوسط

2019/06/17 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … يناقش مسؤولون في ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ارسال المزيد من القوات الى منطقة الشرق الاوسط.ونقلت شبكة سي أن أن الأمريكية في خبر ترجمته وكالة / المعلومة /، عن اثنين من المسؤولين لديهم معرفة بالمناقشات اذ أكدوا “أنها ستجري بين فريق ترامب للامن القومي خلال هذا الاسبوع”.واضاف المسؤولون أنه “ليس […]

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