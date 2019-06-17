بالوثيقة.. شركة توزيع كهرباء بغداد تطالب الوزارة بعشرة مليارات دينار لهذا الغرض

2019/06/17 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالبت شركة توزيع كهرباء بغداد، الاثنين، وزارة الكهرباء بتعزيز رصيدها بعشرة مليارات دينار لتغطية رواتب منتسبيها.

وأوضحت وثيقة صادرة عن الشركة ومعنونة الى قسم التخطيط المالي في وزارة الكهرباء، ان "سبب الطلب يأتي لعدم تغطية المبالغ المجباة من قبل فروع الشركة الرواتب التي تبلغ 22 مليار دينار.انتهى

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