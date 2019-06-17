2019/06/17 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من أهالي محافظة ذي قار وبدعوة من مكتب المرجع الشيخ محمد اليعقوبي ” دام ظله ” في ذي قار , وقفة احتجاجية على طريق المرور السريع غرب المحافظة للمطالبة بإكمال الممر الثاني وتفعيل الرقابة المرورية ونصب علامات الدلالة “.وقال نائب رئيس هيئة المواكب الحسينية حسين عبد سالم , للنعيم نيوز , ” …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدعوة من مكتب المرجع اليعقوبي ..



وقفة احتجاجية لحل أزمة الطريق السريع في ذي قار النعيم نيوز.

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