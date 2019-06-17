اوقفوا العنف عن الكوادر الصحية والطيبة ..

١_ قيام وزارة الصحة بواجباتها الاساسية بتقديم الخدمات الصحية وتطوير خبرات كوادرها من خلال الممارسة والتدريب على أيدي بعض بعض الخبراء في هذا المجال واقامة الدورات واتباع الاساليب الحديثة لاسيما في ردهات الطوارئ والعناية المركزة ..
٢_ بناء جسور الثقة بين المؤسسة الصحية والمواطن وتقديم الخدمات الصحية بما يليق بالمواطن العراقي دون اي محسوبية او تمييز طائفي او طبقي ..
٣_ تجريم حالة الاعتداء الذي يقوم به البعض وخاصة العناصر المسيئة على الكوادر الطبية والصحية واعتبار ذلك خط احمر لايمكن تجاوزه
٤_ قيام المؤسسة الدينية والاعلامية والعشائرية بدورها في نشر الوعي لدى المواطن ..
٥_ منع الدخول لغير المرضى في ردهات الطوارئ والعناية المركزة ..بحيث يتم الفصل بين مكان وجود المرضى والمرافقين ومنع اي احتكاك قد يقع بين الطرفين .
٦_ توفير الكوادر الطبية المختصة والكفوءة والمالية وخاصة في ردهات الطوارئ.
٧_ قيام المؤسسات الصحية بأخضاع منسوبيها بدورات تثقيفية بكيفية التعامل مع المريض والواجبات الوظيفية الملقاة على عاتقه والعقوبات التي سيتعرض لها عند وجود أي مخالفة أو تقصير ..
٨_ ضمان حق المريض بالتعويض في حالة وجود أخطاء طبية غير مقصودة وتدون هذه الأخطاء في سجلات خاصة تحفظ في وزارة الصحة وتعمم على الأطباء في كافة المؤسسات الصحية واعلام نقابة الاطباء بها للاستفادة منها من خلال اقامة الدورات لمنع تكرارها ..
وهناك أمور أخرى يجب الالتزام بها ولا تتسع المساحة هنا لذكرها لكي يتم القضاء على ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية والصحية …
#سامي_الفرطوسي
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