2019/06/17 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نضال_الربضي قراءة في الحب - الوجه الآخر نابعاً من البيولوجيا.أربعةٌ و أربعون عاما ً توشك أن تنقضي و ما زلتُ أتعلم كل يوم ما هو الحب، و كيف يكون، و ما هي شروطه، و معناه، و ابعاده، و تمظهُراته.أربعةٌ و أربعون عاماً أنضجتني فيها الحياة حتى استطعتُ أن أرى، حتى انجلى أمامي المشهد، حتى استوعبت الصورة، حتى أدركت الكُنه، حتى وعيتُ الماهية .أربعةٌ و أربعون عاماً تكادُ أن تنقضي، و الآن فقط أستطيع أن أقول: ......

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