حمدى عبد العزيز - صورة للذكرى

2019/06/17 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز أنا باحب عبد الناصر بس مش اكتر من الراجل دهالراجل ده مات راجل ..مات شهيد ..اتقتل تحت آثار التعذيب في سجن الواحات في 15 يونيو 1960 ..الراجل ده ماكانش مسلح غير بفكره الإنساني التقدمي وبرأيه الحر ، وإيمانه بقضايا عمال وفلاحين شعبه ، وبمستقبل بلده ..ماكانش - كمفكر ومثقف وطني تقدمي يساري - يملك غير قلمه وكلمته وهيه دي كل مضبوطاته ..الراجل ده

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