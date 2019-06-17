2019/06/17 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي حقيقة موقف القرآن من المرأة 10/41ضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infowww.nasmaa.org«...وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذي عَلَيهِنَّ بِالمَعروفِ، وَلِلرِّجالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ، وَّالله عَزيزٌ حَكُيمٌ.» (2 البقرة 228)جملة «لَهُنَّ مِثلُ الَّذي عَلَيهِنَّ بِالمَعروفِ» تؤسس للمساواة، ثم تأتي الجملة اللاحقة لتلغي المساواة، بتأكيد ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 10/41) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 10/41) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).