الحوثيون يتوعدون بمواصلة استهداف مطارات ومناطق حساسة في السعودية

2019/06/17 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… توعد الناطق باسم قوات جماعة “أنصار الله” في صنعاء، العميد يحيى سريع، الاثنين، بقصف أهداف حساسة في السعودية التي تقود تحالفا عسكريا ضد الجماعة في اليمن، محذرا من أن عمليات الاستهداف لن تقتصر على مطارات المملكة.وقال العميد سريع، في بيان نشره على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، إن “عملية استهداف مطار أبها […]

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