نائب عن سائرون يوجه رسالة لعبد المهدي ووزيري الكهرباء والصحة: احذروا غضب الجماهير المظلومة !

2019/06/17 | 15:37

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نائب عن سائرون يوجه رسالة الى عبد المهدي ووزيري الكهرباء والصحة: احذروا غضب الجماهير المظلومة

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بغداد اليوم _ خاص

دعت لجنة الخدمات النيابية، الاثنين (17 حزيران 2019)، الى تشكيل قوة امنية لحماية شبكة الكهرباء وازالة تجاوزات الجهات السياسية والعشائرية على المنظومة.

وقالت عضو اللجنة، سهام الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أزمة

بغداد اليوم – بغداد

كشف تحالف القوى العراقية، بزعامة محمد الحلبوسي، الاثنين 17 حزيران 2019، حقيقة حراك زعيمه تجاه قوى شيعية وسنية وكردية، لمنع ازاحته من رئاسة البرلمان.

وقال المحمدي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "اللقاءات التي يجري

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين (17 حزيران 2019)، عن تحديد يوم الـ20 من نيسان المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

ونقلت قناة "العراقية"، شبه الرسمية، في خبر عاجل، عن عضو مجلس

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