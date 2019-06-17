امير الكويت يجري زيارة رسمية إلى بغداد الاربعاء

2019/06/17 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف ان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح سيزور بغداد الاربعاء المقبل . ...

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