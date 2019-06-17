2019/06/17 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت المديرية العامة لتربية الديوانية حصول الطالبة أسل محمد وهي كفيفة البصر على معدل ٩٦ في نتائج الامتحانات العامة للمرحلة الابتدائية.وقال مدير إعلام تربية الديوانية عب الكاظم سويد للنعيم نيوز , إن تربية الديوانية ستقيم احتفالية لتكريم هذه الطالبة تثمينيا لجهودها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالديوانية..



طالبة كفيفة البصر تحصل على أعلى معدل بنتائج الامتحانات الابتدائية النعيم نيوز.

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