2019/06/17 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر سياسي عن عقد اجتماع للرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية مساء اليوم في مكتب رئيس الجمهورية للتباحث بشان مستجدات الاوضاع السياسية وحث الجميع على الاسراع في اكمال الكابينة الوزارية ومعالجة التحديات التي تواجه العملية السياسية.

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