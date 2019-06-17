تحديد العشرين من نسيان المقبل موعدا لأجراء الانتخابات المحلية

2019/06/17 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت قناة "العراقية"، الرسمية، خبر عاجل عن عضو مجلس المفوضين، حازم الرديني قوله، أنه" تم الاتفاق على تحديد العشرين من نيسان المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات".انتهى..م.ر

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