مقتل ١٦ مسلحا من تنظيم داعش داخل نفق في وادي الكصب جنوبي غرب الموصل بضربة جوية لطيران التحالف

2019/06/17 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الزيدي

اسفرت ضربة جوية للتحالف الدولي عن مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش في محافظة نينوى.وقتل ١٦ مسلحا من تنظيم داعش داخل نفق في وادي الكصب جنوبي غرب الموصل بضربة جوية لطيران التحالف اليوم الاثنين وفق ما صرح العميد يحيى رسول

واشار رسول الى استمرار العمليات الامنية في مناطق بادية الجزيرة الغربية والمحاذية لسوريا

وكثفت القوات الامنية وبدعم التحالف الدولي من استهداف المسلحين في الصحراء المحصورة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار من خلال العمليات الامنية والقصف الموجه.

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