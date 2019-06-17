2019/06/17 | 15:44

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ضبط عجلات كبيرة محملة بأدوية "منهية الصلاحية" قادمة من الأردن

بغداد -

كلمة

أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد، يوم الاثنين، ضبط

5 عجلات كبيرة محملة بأدوية منتهية الصلاحية قادمة من

الاردن.

وذكر الجهاز في بيان ان "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد

بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من ضبط خمسة عجلات كبيرة

قادمة من الاردن محملة بأدوية منتهية الصلاحية بمستندات مزيفة".

واضاف انه " قد جرى التحفظ عليها وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة

لغرض اتلافها بمحاضر اصولية علاوة على القاء القبض على أصحاب

العجلات وفق مذكرات قضائية".

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