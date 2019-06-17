2019/06/17 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراكد عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي، اليوم الاثنين، على تعرض المواطنين للابتزاز واجبارهم على دفع الرشوة في حال تسليم محصول الى المخازن، مشيرا الى، ان الظاهرة آخذة بالازدياد.

وذكر الصيدلي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "تعرض المواطن العراقي للابتزاز في الكثير من جوانب حياته باتت سمة طبيعية لواقعنا كما يبدو".

وقال ان "معاناة المواطنين في تسليم الحنطة آخذة بالازدياد في ظل التعقيدات الروتينية ذات الاهداف المريبة".

واضاف الصيدلي، ان "تلك الاجراءات انعكست على ازدياد طوابير السيارات التي تحمل المحاصيل الى المخازن ، وتعرضها للابتزار اليومي ، والاجبار على دفع الرشوة".

وتابع النائب القول، "اليس من الغريب ان تستفحل هذه الظاهرة الى درجة انه غدا لكل نوع وحجم من تلك السيارات سعره الخاص ، متسائلاً عن سبب غياب الاجراء الحكومي لمعالجة تلك الظاهرة المؤسفة".

وطالب الصيدلي بالحزم في متابعة هذا الملف، والعمل على تخفيف معاناة المواطنين، واتخاذ القرارات التي من شأنها تسهيل عملهم من جهة ومحاسبة الفاسدين من جهة ثانية.



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يؤكد تعرض المواطنين للأبتزاز واجبارهم على الرشوة عند تسليم محصول الحنطة الى المخازن) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يؤكد تعرض المواطنين للأبتزاز واجبارهم على الرشوة عند تسليم محصول الحنطة الى المخازن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).