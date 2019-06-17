كيف يمكنك منع طفلك من التبول اللاإرادي؟

2019/06/17 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يكون التبول اللاإرادي سببًا رئيسيًا لإحراج الأطفال وهذا هو السبب في أنه قد يكون مصدر قلق للآباء أيضًا.قد يكون الأمر مزعجًا بشكل

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