2019/06/17 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد عدد من أهالي منطقة الجربوعية في محافظة المثنى الحكومة المحلية في المحافظة بضرورة مد الكهرباء للمنطقة.وقال عدد من الأهالي للنعيم نيوز , إن على الحكومة المحلية والاتحادية الإهتمام بملف الكهرباء وإيصالها للمنطقة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطالبات بمد الكهرباء إلى منطقة في المثنى النعيم نيوز.

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