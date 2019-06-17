النصيري يُصدر كتابه الجديد من مكتب محافظ البنك المركزي العراقي

2019/06/17 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - خاص

أعلن المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الاثنين، إصدار مؤلفه الموسوم (ضوء في آخر النفق..رؤى ودراسات اقتصادية ومصرفية) عندما أهدى النسخه الاولى لمعالي محافظ البنك المركزي الدكتور علي محسن العلاق الذي التقى به في مكتبه اليوم.

وبارك المحافظ صدور الكتاب وجهود المؤلف في متابعة مسيرة الاقتصاد العراقي وتحليل واقع القطاع المصرفي وتقديم الرؤى والمقترحات لتحقيق الإصلاح المطلوب.

ويتضمن الكتاب اربعة فصول وستون مبحثا بعدد ٢٠٤ صفحات مع ملحق بالوثائق والجداول وهو عرض تحليلي وتوثيقي للنقاط الإيجابية والمضيئة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمصرفي والجهود المبذولة من قبل البنك المركزي والمصارف خلال السنوات (٢٠١٥ ‐٢٠١٩ ) والتي تجسدت في تحقيق الصمود الاقتصادي أثناء الصدمتين الاقتصادية والأمنية التي عانى منها العراق بسبب هبوط أسعار النفط عالميا والحرب على الإرهاب بالنيابة عن دول العالم.

وقد تناول الكتاب في فصل خاص دور البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والمصارف في التنمية والمبادرات المجتمعية.

ويذكر أن الكتاب الجديد هو الكتاب السابع للمؤلف وقدم له محافظ البنك المركزي علي العلاق والاستاذ الدكتور خليل الشماع.

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