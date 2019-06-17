2019/06/17 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المستفيدين من مبادرة الواحد ترليون دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يعلن ارتفاع عدد المستفيدين من مبادرة الواحد ترليون دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يعلن ارتفاع عدد المستفيدين من مبادرة الواحد ترليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).