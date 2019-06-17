وفد مجلس النواب يشارك في ندوة البرلمان العربي لإعداد استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار

2019/06/17 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وفد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، في ندوة البرلمان العربي لإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار.

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