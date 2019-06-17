سبايكر.. بعض الثمن الذي دفعناه

2019/06/17 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زيد شحاثة… بهذه الكلمات وصف الرئيس العراقي برهم صالح، ذكرى جريمة سبايكر التي حصلت، أبان هجمة داعش على العراق وأدت لسقوط ثلثي أراضيه ووصولهم لتخوم عاصمته بغداد! بشاعة الجريمة تضاعفت، لأنها حصلت بشكل جبان وغادر من قبل بعض أبناء عشائر المنطقة كعشيرة صدام ومن والى نظامه وكان أداة لإجرامه..ممن أعطى الأمان لهؤلاء الشباب، […]

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