2019/06/17 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عملية امنية شرقي سامراء.



هذه نتائجها

بغداد/..



اعلنت قيادة عمليات سامراء، الاثنين، اعتقال 4 ارهابيين وحق مضافة شرقي مدينة سامراء.

وذك بيان للقيادة تلقته، "عين العراق نيوز"، ان "قطعات قيادة عمليات سامراء المتمثلة بلواء مغاوير القيادة والقطعات الملحقة به وسرية هندسة ميدان القيادة والفوج التكتيكي لمديرية شرطة محافظة صلاح الدين وقوة من الحشد الشعبي ضمن قاطع المسؤولية وبأسناد طيران الجيش نفذت واجب مداهمة وتفتيش منطقة طويبة والبوزاغه ومنطقة صعيويه في ناحية المعتصم شرقي سامراء لغرض القاء القبض على المطلوبين والأسلحة الغير مرخصة".

وأضاف البيان ان "العملية اسفرت عن اعتقال ٤ من المطلوبين وفق المادة ٤ إرهاب ، وحرق مضافة ، والعثور على زورق على ضفاف دجلة".انتهى4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية امنية شرقي سامراء. هذه نتائجها) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية امنية شرقي سامراء. هذه نتائجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).