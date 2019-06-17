المركزي يعلن عن ارتفاع كبير في عدد المستفيدين من مبادرة الواحد ترليون دينار

2019/06/17 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي عن ارتفاع كبير في عدد المستفيدين من مبادرة الواحد ترليون دينار التي خصّصها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .وذكر البنك في بيان” ان المبالغ المُقترضة وصلت، خلال الاشهر المنصرمة من هذا العام فقط، ما قيمته (31,667,000,000) دينار ، وعند المقارنة بالمبلغ الذي تم اقتراضه خلال كامل العام المنصرم، والذي بلغ (33,600,000,000) دينار”.[…]

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