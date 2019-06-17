2019/06/17 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الإدارة المحلية لناحية النشوة شمال البصرة ، عن وجود مسعى لمديرية الموارد المائية بالمحافظة على ترصيف عدد السداد بالحجر .وقال مدير ناحية النشوة وليد المياحي للنعيم نيوز , بعد مخطبات لمديرية الموارد المائية بضرورة ترصيف عدد السداد المطلة على ناظم السويب فقد خاطبت الأخيرة وزارة الموارد للموافقة على ذلك بغية ترصيف تلك السداد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية بانتظار الموافقات لترصين عدد السداد شمال البصرة النعيم نيوز.

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