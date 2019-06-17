عبد المهدي يتحرك لاكمال كابينته الوزارية وحسم 10 مناصب دون الرجوع للكتل السياسية

2019/06/17 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اكد مصدر مطلع ان رئاسة الوزراء شكلت لجنة مشتركة من الحكومة والكتل السياسية للفصل بقرارات تثبيت الدرجات الخاصة والمدراء العامين.

وقال المصدر ان اللجنة تتكون من عضوية كل من:-1-ابوجهاد2- حميد الغزيومستشارين من مكتب رئيس الوزراءومن الكتل السياسية : 1- حسن السنيد دولة القانون2-ابومريم ...

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