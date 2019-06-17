القانونية النيابية ترجح التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الاسبوع المقبل

2019/06/17 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… رجحت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين ، التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية الاسبوع المقبل.وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي لـ /المعلومة/ إن “التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية من المؤمل ان يتم في جلسات الاسبوع المقبل”.وأضاف أن “القانون لا يزال تحت المناقشة قبل عرضه للتصويت”، لافتا إلى أن “تمرير المشروع […]

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