امال الحسين - مأساة يغود - الجزء الثاني - الحلقة الثالثة

2019/06/17 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين تحولت الحركة الوطنية، جيش التحرير بالبوادي، المقاومة بالمدن، العمال والفلاحون، أصبحت عدو النظام الجديد، بعدما طالبت برجوع السلطان، تستمر المقاومة بالجنوب، مر جيش التحرير بالزاوية، زار فقيه البلدة، القائد، القاضي سابقا، لم يجرؤ على مواجهته، كعادته، ناورهم، سي لحسن، من بين المعتقلين، في انتفاضة 51 بتالوين، ضد بيعة بن عرفة، ضد الكلاوي، حضر بالزاوية، بعد غياب بالمنفى، بالشمال، بعد هروبه من معسكر الأعم......

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