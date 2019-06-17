هزمت داعش في العراق لكن عودتها امر ممكن

2019/06/17 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى … نعم طردت داعش من العراق وكسرت شوكتها وانهزمت شر هزيمة لكن هذا لا يعني عدم عودتها مرة اخرى وبقوة وفي هذه الحالة اي في حالة عودتها مرة اخرى سيكون الثمن غاليا لهذا يتطلب الحذر واليقظة واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بعدم عودتها انها افعى سامة ملمسها ناعم لكن في لسانها السم […]

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