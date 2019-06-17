الجبهة التركمانية تطالب بحل مجلس القضاء الاعلى

2019/06/17 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء عبد المهدي إلى إلغاء مجلس القضاء الأعلى بعد عودة محافظ كركوك المدان نجم الدين كريم، مبينا أن عودة كريم جاءت ضمن صفقة سياسية.

وقال الصالحي في تصريح تابعته “الاتجاه برس” إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مطالب باصدر موقف رسمي وإلغاء مجلس القضاء الاعلى ودائرة استرداد الاموال والأشخاص المطلوبين بالخارج في النزاهة بعد فشلها في محاسبة نجم الدين كريم المتهم بأكثر من 55 قضية بتهمة مقاتلة القوات الامنية والتمرد والانفصال وتهريب النفط والفساد”.

واوضح ان “استقبال رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني لكريم في اربيل هو تحدي واضح للسلطة الاتحادية وكافة الاطراف السياسية”.

واشار الى ان “عودة كريم الى حكم كركوك يعد حلما لا يمكن تحقيقه كون الاتحاد الوطني اول الرافضين لعودته، فضلا عن التركمان والعرب وجميع الاطراف الاخرى”.

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